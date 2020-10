Roma-Benevento, dove vedere la partita in tv

La domenica di campionato si chiude con Roma-Benevento, posticipo serale delle 20:45 allo stadio Olimpico. La squadra di Paulo Fonseca (che ha preparato la sfida in isolamento per la positività al Covid-19 di Calafiori) ha 4 punti in classifica, effetto del ko a tavolino contro il Verona, del pareggio contro la Juventus e della vittoria prima della sosta sul campo dell'Udinese, quella di Pippo Inzaghi è a quota 6 per effetto delle due vittorie su Sampdoria e Bologna dopo il ko dell'esordio contro l'Inter.

Due soli i precedenti in Serie A tra le due squadre, vinti entrambi della Roma: 4-0 in trasferta nel settembre 2017 e 5-2 all’Olimpico nel febbraio 2018. Grande attenzione in casa Roma su Edin Dzeko, già a segno tre volte su due partite giocate contro gli avversari di questa sera. Il centravanti bosniaco ha segnato 78 gol in Serie A con la maglia della Roma ed è a una rete di distanza da Rodolfo Volk, quinto tra i migliori marcatori del club nel massimo campionato. Campani a caccia di una curiosa statistica da ritoccare: prima del Benevento le ultime due squadre neopromosse ad aver vinto due delle prime tre gare stagionali di Serie A erano state Verona e Livorno nel 2013/14 mentre l'ultima formazione salita dalla Serie B ad aver ottenuto tre successi nelle prime quattro è stata la Sampdoria 2012/13.