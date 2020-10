Verona-Genoa, dove vedere la partita in tv

Monday Night di Serie A, con Hellas Verona e Genoa che chiuderanno la quarta giornata di campionato. Dopo aver vinto le prime due gare, i gialloblù di Juric si sono fermati a Parma, subendo la prima sconfitta stagionale. Per il Genoa, invece, le ultime settimane sono state difficilissime. La squadra di Maran non gioca dal 27 settembre, giorno della pesante sconfitta per 6-0 contro il Napoli. Successivamente si è arrivati fino a un numero di 22 contagiati in squadra, alcuni dei quali non ancora negativizzati. Dopo il rinvio della sfida contro il Torino, il Genoa torna quindi in campo nonostante le mille difficoltà affrontate e le numerose assenze per Covid.