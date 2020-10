Serie A, il calendario del prossimo turno

In attesa dell'ultima gara valida per la 4^ giornata, quella tra Hellas Verona e Genoa in programma lunedì 19 ottobre alle 20:45, è già tempo di pensare al prossimo turno di Serie A. La 5^ giornata di campionato arriva dopo i primi impegni europei stagionali (in settimana al via la fase a gironi di Champions ed Europa League) e si articola su quattro giorni. Ad inaugurare il turno, venerdì 23 ottobre alle 20:45, è la sfida tra Sassuolo e Torino. A chiudere il quadro il Monday night e big match di giornata, Milan-Roma di lunedì 26 alle 20:45. L'Inter in campo sabato 24 al Ferraris contro il Genoa, mentre Napoli e Juventus in scena domenica 25 rispettivamente in trasferta contro il Benevento (ore 15) e in casa contro l'Hellas Verona (20:45). Di seguito il programma completo.