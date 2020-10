Bruno Alves positivo, la conferma dell'agente

C'è Bruno Alves tra i sette calciatori del Parma risultati positivi al Covid-19 ed esclusi per questo dalla partita persa per 3-2 domenica scorsa sul campo dell'Udinese. A confermare il contagio del difensore centrale portoghese è il suo agente, Oscar Damiani: "Bruno sta bene, è risultato positivo ma è asintomatico. Dico che è un vero peccato, se si contagia un atleta come lui, così attento, vuol dire che questa malattia non bisogna prenderla sotto gamba. Un professionista come Bruno Alves in trent’anni di carriera non l’ho mai incontrato. Però è forte e ne verrà fuori in breve tempo".