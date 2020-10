Nessuna lesione muscolare alla coscia destra per Giorgio Chiellini. È questo quanto emerge dagli esami ai quali il difensore della Juventus – costretto a lasciare il campo al 19’ della sfida di Champions League vinta contro la Dinamo Kiev per 2-0 in Ucraina – si è sottoposto dopo aver fatto rientro a Torino con la squadra. Subito dopo il match Pirlo aveva parlato di "un risentimento al flessore da valutare" per il capitano dei bianconeri, un guaio fisico che lo terrà fermo per 10 giorni. "Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno", riporta il comunicato pubblicato dai bianconeri sul proprio sito web, rimarcando l’assenza di lesioni muscolari.