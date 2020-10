La ricerca è quella del giusto mezzo, di quell’equilibrio che l’Inter in qualche modo ha perso in questo inizio di stagione rispetto a qualche mese con 10 gol incassati in 5 partite. La difficolta di tenere la squadra corta, compatta ma anche con tante assenze che hanno penalizzato rendimento e risultati e non hanno consentito fino ad oggi all’allenatore di schierare quella che probabilmente è la linea di difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni, insieme una sola volta all’Olimpico contro la Lazio ma fermati nella ricerca di una continuità di reparto prima dalla squalifica dell’olandese e poi dalla positività al Covid-19 degli altri due. Anche la ricerca di qualcosa di diverso con un giocatore fisso tra le linee ha bisogno di tempo e di lavoro per essere assorbita completamente dalla squadra.