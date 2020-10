Nel pareggio contro il Borussia Moenchengladbach all'esordio in Champions l'attaccante belga si è rivelato ancora una volta decisivo per i nerazzurri. Numeri incredibili per Lukaku, che però non ha nascosto la sua amarezza: "Non è un buon risultato, possiamo fare di più" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Dominante e decisivo, un giocatore totale: è Romelu Lukaku, sempre più leader dell'Inter. Imprescindibile l'attaccante belga, la vera nota positiva nel pareggio dei nerazzurri nella gara di esordio nel girone B di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Altri due gol per Lukaku, che ha raggiunto quota 6 reti in 5 apparizioni stagionali (4 gol in 4 gare di campionato, 2 in una presenza in Champions).

I numeri di Lukaku HIGHLIGHTS Super Lukaku salva l'Inter: col Gladbach è 2-2 Per il belga è un momento magico in generale, ma lo score di Lukaku ha dello straordinario soprattutto in campo europeo. Con la doppietta contro i tedeschi il numero 9 dell’Inter ha già eguagliato il bottino raccolto nelle ultime due edizioni della Champions (con i nerazzurri e con il Manchester United). Ma non solo: grazie alle ultime due firme di San Siro Romelu ha preso parte a tutti gli ultimi 6 gol nerazzurri in Champions League (6 reti e 2 assist) e - considerando anche l’Europa League - ha portato a 9 la striscia di partite consecutive nelle quali è andato a segno nelle competizioni europee con l'Inter (10 gol).