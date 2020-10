Nuovo aumento dei casi Covid mercoledì in Italia: 15.199 casi (10.874 24 ore prima), con il record di tamponi (177.848, 33mila in più). Balzo anche dei decessi, 127 contro gli 89 di mercoledì, per un totale che sale a 36.832. Crescita leggermente meno ripida invece per le terapie intensive, +56 contro il +73 delle 24 ore precedenti (926 in tutto), e per i ricoveri ordinari, +603 (rispetto a +778), per un totale di 9.057. E' quanto emerge dal bollettino di mercoledì del ministero della Salute

Inter, Hakimi positivo al coronavirus

Nel pomeriggio di mercoledì, poche ore prima della sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, l’Inter ha diffuso la notizia della positività al coronavirus di Achraf Hakimi. Il risultato del tampone è arrivato dopo l’ultimo controllo Uefa prima della partita. Il giocatore è totalmente asintomatico e isolato come previsto dal protocollo sanitario

Genoa 5 di nuovo negativi al Covid-19

Il Genoa ha comunicato che cinque calciatori (Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta) sono risultati negativi al Covid-19 e potranno riprendere l’attività sportiva. Anche perché hanno già sostenuto le visite di idoneità.

Juventus Women, due positività al coronavirus nello staff

La Juventus ha comunicato che, nell’ambito dei controlli previsti, è emersa la positività al Covid-19 di due componenti dello staff del mister Rita Guarino. Il gruppo squadra è entrato dalla serata in isolamento domiciliare. Una procedura che “non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento nei prossimi giorni di pausa per gli impegni della nazionale”

Impennata dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute di mercoledì sono stati 15.199 i nuovi casi (10.874 24 ore prima)

Conte: “Niente chiusure generalizzate, meno spostamenti”

Il Premier Giuseppe Conte ha spiegato in Senato le scelte compiute dal Governo che consentono per ora “di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale', di bloccare attività produttiva e scuole. Il presidente del Consiglio, che non esclude altri coprifuoco come in Lombardia e Campania, si dice consapevole dei sacrifici chiesti e assicura sostegni a bar e ristoranti. E invita a limitare gli spostamenti 'non necessari'.

Ricciardi: “Milano, Napoli e forse Roma già fuori controllo”

Il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi: “Milano e Napoli, forse Roma già fuori controllo. Non basta il tracciamento, bisogna bloccare la mobilità”. Allarme per la pressione sugli ospedali, Miozzo (Cts): “Non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto”

Coprifuoco da giovedì in Lombardia, da venerdì nel Lazio

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia Fontana: didattica a distanza alle secondarie. Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da domani, consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Sono le misure dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza e dal presidente della Regione Fontana valida fino al 13 novembre, che chiude anche i centri commerciali nei week end. Stessa iniziativa nel Lazio ma dalle 24 di venerdì

Gualtieri: “Favorevole al Mes, ma 300 milioni non 37 miliardi”

Il Ministro dell’Economia Gualtieri si dice favorevole all’uso del Mes: “Nel Dialogo con la Commissione ci sembra di capire che la quota del Next Generation Eu che rientra nel React Eu potrebbe essere molto più alta delle previsioni per il primo anno proprio per dare la possibilità agli Stati di affrontare l'emergenza”. Lo stesso Gualtieri ricorda che “il beneficio per l'Italia non sono 37 miliardi aggiuntivi, ma i risparmi di interessi per 300 milioni l'anno”. Il ministro aggiunge che il governo pensa di poter arrivare a una riduzione dell'Irpef “di un certo rilievo”.

FMI, per l’Europa il maggior calo del Pil dalla guerra

Nel 2020 per l’Italia è previsto il -10,6%, +5,2% nel 2021. Il Fondo Monetario Internazionale prevede per l'Europa una contrazione del Pil del 7% nel 2020, la maggiore dalla Seconda Guerra Mondiale ma in miglioramento rispetto al -8,5% previsto in giugno. I Paesi avanzati dell'Unione sono quelli più colpiti dalla crisi e fra il gruppo dei più colpiti ci sono Francia, Italia, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito per i quali l'attività economica è prevista contrarsi di circa il 10%. Per l'Italia il Fmi stima un Pil in calo del 10,6% quest'anno, con un rimbalzo del 5,2% nel 2021”