L'allenatore del Bologna alla vigilia della trasferta da ex sul capo della Lazio

"Perdeva sempre le scommesse, che si trattasse di calcio o pallacanestro. A lui piaceva fare delle scommesse con me ma perdeva sempre. E io mi facevo il pieno di benzina ogni settimana. Però era uno che non mollava. Più perdeva e più voleva giocare". Il ricordo è di Sinisa Mihajlovic, "lui" è Simone Inzaghi. Compagni di squadra dal 1999 al 2004 nella Lazio, domani sera saranno avversari in Lazio-Bologna: prima della sfida dell'Olimpico (ore 20.45) l'allenatore serbo ha parlato del momento della sua squadra, che arriva a Roma dopo i ko contro Benevento e Sassuolo e cerca punti dopo 3 sconfitte nelle prime quattro giornate. "Nelle ultime due partite che abbiamo fatto avremmo meritato non dico 6 ma almeno 4 punti. Sarei più preoccupato se avessimo fatto due partite di m... e ne avessimo vinta una. Le prestazioni ci sono sempre state - precisa Mihajlovic - abbiamo commesso alcuni errori, serve più attenzione, però senza avere mai paura".

"Dobbiamo avere più voglia di sacrificarci per l'altro" vedi anche Mihajlovic sotto la curva della Lazio. FOTO Quella di sabato sera sarà la sfida numero 18 da allenatore contro la Lazio. L'ultima volta risale allo scorso febbraio, quando Mihajlovic, uno scudetto, due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe in biancoceleste, fu accolto dai tifosi con uno striscione e un grande abbraccio dopo la malattia. Sinisa mette da parte le emozioni e parla di campo: "I risultati ci sono mancati ma la strada è quella giusta. Dobbiamo avere più voglia di non prendere gol, di sacrificarci l'uno per l'altro. Sin qui abbiamo preso quasi sempre gol per errori individuali e in superiorità numerica. Non è una questione di mentalità ma di essere più attenti. Dobbiamo imparare a essere più lucidi nella gestione di alcune situazioni. Bisogna metterci coraggio".