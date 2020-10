Spavento per il papà di Dejan Kulusevski. Fortunatamente uscito illeso da un incidente d'auto avuto vicino allo Juventus Training Center, mentre stava venendo a prendere il figlio. Preoccupazione per Dejan appena saputa la notizia: il classe 2000 è uscito dal centro sportivo bianconero dove ha potuto constatare che il padre stava bene, appunto illeso. I due sono allora sono andati via insieme in taxi. Kulusevski è potuto rientrare a casa perché proprio oggi il club bianconero, tramite comunicato ufficiale, ha annunciato la fine del periodo di isolamento fiduciario del gruppo squadra iniziato lo scorso 14 ottobre dopo il caso di positività al Covid-19 del centrocampista McKennie, e che ha coinvolto 61 persone. Tampone negativo per tutti, si attendono ora i risultati dei nuovi tamponi proprio dell'americano e di Cristiano Ronaldo.