I cancelli del training center tornano ad aprirsi. Si esce, come Szczesny o si entra come il responsabile dell’area sportiva Paratici. I tamponi sono negativi per tutto il gruppo squadra. Questo significa la fine dell’isolamento fiduciario al J Hotel dopo 10 giorni. E soprattutto, nessun nuovo caso di positività. In attesa dell’esito degli esami di Cristiano Ronaldo e McKennie, che potrebbero essere a disposizione già con il Verona in caso di negatività. Faranno un altro tampone alla vigilia della partita. Ma l’obiettivo vero è la Champions: per giocare contro il Barcellona conterà essere negativi al tampone a 24 ore prima della sfida. In campo non vede l’ora di tornare Dybala, poco più di mezz’ora a Kiev all’esordio stagionale. Stavolta punta a partire dall’inizio: sta bene, anche se non ha il ritmo partita. Per questo giocare titolare lo aiuterebbe a fargli ritrovare l’intensità agonistica. Il ballottaggio è aperto tra il numero 10 e Kulusevski, che ha vissuto momenti di preoccupazione a causa di un incidente che ha coinvolto il padre mentre lo stava venendo a prendere, a pochi metri dal Training center. Nessuna conseguenza, ma auto ferma. Così padre e figlio sono rientrati a casa in taxi. Un altro sospiro di sollievo, dopo la fine dell’isolamento.