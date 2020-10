Juventus-Verona, le probabili formazioni

Il weekend di Serie A (ma non la giornata di campionato) si chiude con la sfida tra Juve e Verona, all'Allianz Stadium. I bianconeri, reduci dal successo in Champions League, si affidano ancora a Morata, autore della doppietta decisiva a Kiev. La novità è rappresentata da Dybala, al suo fianco dal 1'. Assente CR7, ci sarà invece il Ronaldo di Juric, l'ex Samp Vieira.

Pirlo deve fare a meno di Chiellini, che martedì sera ha interrotto la sua partita a Kiev per un problema muscolare: titolare al suo posto Demiral. Sulle fasce dovrebbero agire Cuadrado e Frabotta, mentre in attacco è confermato Morata, che giocherà al fianco di Dybala: la Joya torna dal 1'. Kulusevski questa volta sembra destinato a partire dalla panchina. Ancora out McKennie e Ronaldo, positivi al coronavirus. Federico Chiesa è squalificato.

Verona, Juric perde Veloso

"Veloso domenica sera non ci sarà, come nelle prossime due gare". Sono le parole di Ivan Juric a due giorni dalla sfida contro la Juventus. Indisponibili anche Barak, Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Gunter e Magnani. L'allenatore croato sembra orientato ad affidare l'attacco a Di Carmine, con Kalinic che non è ancora in condizioni ottimali.



VERONA (3-4-2-1) Probabile formazione: Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric