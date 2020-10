Le probabili formazioni della 5^ giornata

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale non possiamo che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport che è sempre sul pezzo e che è pronta a riferirci ogni cambio di formazione, ogni ballottaggio ancora in essere ma anche i dubbi risolti. Come sempre, le notizie sono in costante aggiornamento. Ecco la nostra solita panoramica sulle probabili formazioni

La coppia Belotti-Bonazzoli verrà riproposta? E’ uno dei quesiti che riguardano la probabile del Torino. Giampaolo deve necessariamente muovere la classifica ma l’impegno non è certo dei più semplici. Ad insidiare Bonazzoli c’è Millico ma l’ex Samp resta in vantaggio. Dietro è duello tra Lyanco e Bremer mentre sulla trequarti cerca spazio Verdi anche se Lukic resta in pole

De Zerbi può contare su un paio di recuperi. Magnanelli e Boga sono tornati a disposizione. Entrambi però partiranno dalla panchina con qualche speranza di minutaggio. Il Sassuolo punta a riavere Boga al 100% per la sfida contro il Napoli. In difesa favoriti Chiriches e Ferrari mentre Obiang dovrebbe affiancare Locatelli. In attacco c’è l’intoccabile Caputo. Dietro di lui è ballottaggio tra Haraslin, Raspadori e Traoré

Dopo l’esordio passato a pieni voti (e gol) in Champions, l’Atalanta vuole tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta di Napoli. Gasperini deve monitorare Malinovskyi ma le alternative non mancano. In difesa può tornare Djimsiti, a centrocampo Hateboer dovrebbe riprendere posto sulla corsia destra con Mojica che prova a scalzare Gosens sulla fascia opposta. In attacco in coppa abbiamo visto il duo colombiano. Contro la Sampdoria c’è un super Lammers che scalpita. Non è escluso che Gasperini possa promuoverlo nell’XI titolare

Torna l’abbondanza in casa rossoblù. Ai box, causa positività al tampone resta il solo Males; per tutti gli altri esito negativo e (teorica) disponibilità in vista della gara contro l’Inter. Maran quindi non avrà reparti ‘obbligati’. In difesa potrebbe rimanere fuori Zapata. A centrocampo Pellegrini si gioca un posto mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla titolarità di Zajc. Davanti ci sarà sicuramente Pandev ma il suo compagno di reparto potrebbe cambiare nuovamente con Scamacca in pole

Visto il 'roster' ancora privo di 4 elementi, Mihajlovic, in certi reparti, ha chiaramente meno opzioni. De Silvestri è recuperato: Mbayè resta in pre allarme ma l'ex Torino va verso una maglia da titolare. Cosa che non può dire Dominguez che deve vicere il ballottaggio con Schouten. In attacco attenzione a Sansone che ha buone chance di essere nell'XI titolare. Con l'italo-tedesco in campo, possibile panca per Palacio con Barrow che andrebbe a fare la prima punta

Inzaghi ritrova Immobile dopo la squalifica. Re Ciro deve ancora però conoscere il suo compagno di reparto visto che il ballottaggio a tre è aperto: al momento c’è in leggero vantaggio Correa su Caicedo e Muriqi ma le cose possono cambiare in ogni momento. In mediana non al meglio Milinkovic-Savic che potrebbe lasciare il posto a Akpa-Akpro. Sulle corsie esterne di centrocampo favoriti Fares e Lazzari

Pochi cambi in vista per Stroppa rispetto alla sfida pareggiata con la Juventus. Indisponibile il solo Dragus, positivo al Covid-19. Molina, salvo soprese, ci sarà ma non si sa ancora se da esterno o interno di centrocampo. Riviere torna a disposizione ma non è detto che parta dal primo minuto. Dovesse farcela, Messias scalerebbe a centrocampo. A proposito di mediana, c'è Benali pronto per giocarsi una maglia da titolare

Un problema all'adduttore potrebbe tenere ai box Diego Godin. L'argentino, da vero lottatore, farà di tutto per esserci ma nel caso è pronto Klavan. A sinistra occhio alle chance di Tripladelli. La doppietta contro il Torino dovrebbe essere un'assicurazione di titolarità più che sicura per Simeone che deve sempre difendersi dall'attacco di Pavoletti. Sottil e Joao Pedro sono in pole per completare il pacchetto avanzato

BENEVENTO-NAPOLI, domenica ore 15

Benevento, la sfida tra fratelli dipende da Inzaghi



Prima Roma e poi Napoli. Non è di certo la settimana più tranquilla per Filippo Inzaghi e il suo Benevento. Alle porte c'è il derby con una possibile sfida nella sfida dato che potrebbero affrontarsi i fratelli Insigne (e SuperPippo sa bene cosa vuol dire giocare contro il proprio fratello). Roberto però deve sgomitare per tornare ad essere titolare: spodestare Iago Falque non sarà semplice. In mediana ballottaggio Hetemaj-Dabo mentre in difesa potrebbe rivedersi Maggio. Buone nuove da Nicolas Viola che a breve dovrebbe tornare in gruppo



Napoli, torna Insigne. Chance per Petagna?



La sconfitta in Europa Laegue non deve 'pesare' sulla testa del Napoli impegnato a Benevento. Forse Gattuso, in caso di vittoria in Europa, avrebbe pensato ad un turnover un po' più massiccio ma non è escluso che qualche cambio rispetto al solito ci sia. In attacco si rivedrà Insigne con Politano probabilmente destinato alla panchina. Osimhen è insidiato da Petagna. A centrocampo Lobotka spera di riconquistarsi una maglia da titolare. Dietro invece sono in tanti a lottare per un posto dall'inizio. Mario Rui, Hysaj, Di Lorenzo con l'albanese che è in ballottaggio su entrambe le corsie