Milan-Roma, le probabili formazioni

Archiviata con successo la prima giornata di Europa League per entrambe, Milan e Roma si affrontano a San Siro nel Monday Night della quinta giornata: diretta Sky Sport Serie A (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), calcio d'inizio lunedì 26 ottobre alle 20.45

La partita che chiude la quinta giornata di Serie A è anche la più sfiziosa: a San Siro si affrontano Milan e Roma, reduci dai successi europei rispettivamente contro Celtic e Young Boys. Sia Pioli che Fonseca hanno fatto ricorso al turnover per gli impegni in Europa League, ma mentre il primo spera di ritrovare Calhanoglu almeno per la panchina, l'allenatore giallorosso perde un'altra pedina in difesa: un tampone positivo ha fermato Gianluca Mancini.