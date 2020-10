Neanche il tempo di archiviare la prima giornata di coppe europee, che è già tempo di rituffarsi sulla Serie A. La quinta giornata di campionato comincia con una sfida tra due squadre che hanno cominciato la stagione in maniera diametralmente opposta. Da una parte il Sassuolo, secondo in classifica con 10 punti in 4 partite, che ospita al Mapei Stadium un Torino ancora alla ricerca dei primi punti, dopo tre sconfitte in altrettante sfide. Un testacoda da seguire in esclusiva sui canali Sky Sport.