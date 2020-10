La comunicazione della Juventus. Il centrocampista statunitense, risultato positivo il 14 ottobre ha effettuato come da protocollo il tampone per il Covid 19. Esito negativo, non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. Resta solo il nodo legato a Cristiano Ronaldo CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Buone notizie per la Juventus. Dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Crotone e di Champions League sul campo della Dinamo Kiev, Weston McKennie è risultato negativo all'ultimo tampone per il coronavirus effettuato nella giornata di venerdì. A comunicarlo è lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale: "Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico per il Covid 19 - si legge - l'esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".