L’allenatore nerazzurro dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria: "Ottima gara, ma siamo stati poco pericolosi. Mi sento anche io responsabile". E sul turnover: "Voglio far crescere tutti, ma è naturale che questo si paghi" ATALANTA-SAMPDORIA 1-3, GOL E HIGHLIGHTS

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Atalanta, stavolta in casa. Dopo quella per 4-1 sabato scorso a Napoli, arriva infatti il 3-1 per la Sampdoria al Gewiss Stadium. I nerazzurri non riescono a dare continuità al successo in Champions League di mercoledì sera contro il Midtjylland e cadono ancora: decisive le reti di Quagliarella – che sbaglia anche un rigore –, Thorsby e Jankto. Inutile il gol del momentaneo 1-2 di Zapata dal dischetto. A parlare nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è stato Gian Piero Gasperini: "Queste sono partite in cui un allenatore si sente delle responsabilità sul risultato. Abbiamo fatto un'ottima gara, ma siamo stati poco pericolosi quando abbiamo tirato in porta".

Gasperini: "Troppi esperimenti, squadra non è stata la stessa" vedi anche Lazio senza Milinkovic e Strakosha: le probabili "La Sampdoria è stata brava a farci gol alla prima occasione. Sulle reti prese abbiamo scalato male, ma ciò dipende anche dall'incapacità di oggi nel concretizzare. Dobbiamo essere molto più pericolosi se giochiamo così tanto a ridosso della loro area" ha proseguito l’allenatore dell’Atalanta, parlando poi del turnover: "Oggi ho fatto un po' di cantiere, come esperimenti, e non siamo riusciti a mantenere le distanze nel modo giusto. È lo scotto da pagare quando si prova ad inserire velocemente tanti giocatori, che non hanno giocato male, ma non si può pretendere che il volto della squadra sia lo stesso. Sul piano tecnico e atletico abbiamo fatto delle cose buone. La qualità negli ultimi 20 metri però ci è mancata. Per giocare un campionato ad alti livelli non si possono fare troppi esperimenti".