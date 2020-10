Il lampo da chi non te lo aspetti: la nebbia di Sassuolo-Torino è stata spazzata via dalla cometa di Vlad Chiriches, che pochi minuti prima aveva fallito la marcatura su Belotti in occasione del momentaneo 2-1 dei granata. Il destro all'incrocio dei pali del difensore romeno è una perla che se la gioca con la magia di tacco di Djuricic

SASSUOLO-TORINO 3-3: GOL E HIGHLIGHTS