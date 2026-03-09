Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lazio-Sassuolo, Sarri: "Una vittoria di cuore. Il futuro? Questa rosa va rinforzata"

lazio

L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Sassuolo: "Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto una grande partita e il successo credo sia meritato. Il nostro atteggiamento è sempre positivo nonostante le infinite assenze". Sul futuro: "Non lo so, a fine campionato ci riuniremo, ma questa rosa va rinforzata per essere all'altezza della storia della Lazio"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

E' ovviamente soddisfatto Maurizio Sarri per la vittoria, in extremis, ottenuta contro il Sassuolo nel recupero grazie al gol di Marusic: "I ragazzi sono stati bravissimi perché oltre alle varie assenze abbiamo dovuto rinunciare anche a Romagnoli e Cataldi e li la squadra ha fatto una gara di grande cuore e ha vinto la partita e credo che il successo sia meritato - dice - L'atteggiamento nostro è sempre positivo nonostante le difficoltà infinite che affrontiamo e che non sono ancora sono finite come dimostra l'assenza dei tifosi che per un calciatore credo sia avvilente".  Come si riportano i tifosi allo stadio? "Non so come si riportano i tifosi, forse la società deve prendere delle iniziative per portarli allo stadio, la società ha il polso della situazione e sa meglio di me cosa si potrebbe fare e come potrebbe intervenire, io non lo so". Sul futuro: "Non lo so, appena finirà il campionato ci riuniremo, certamente per essere all'altezza della Lazio, questa rosa va rinforzata".

"Motta? Buona gara, deve fare esperienza per arrivare al top"

In conferenza stampa Sarri ha anche analizzato le condizioni di Cataldi e Romagnoli: "Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio e lo valuteremo domani. Romagnoli ha avuto la stessa cosa, ma è dovuto a un colpo subito con l'Atalanta mercoledì, l'ematoma era in gran parte rientrato ma evidentemente c'è stato qualcosa". Rispetto alla prova, con esordio in Serie A, di Edoardo Motta: "Motta ha fatto una buona partita, ha avuto solo un'incertezza ma ha fatto anche due buone parate. Può migliorare nella distribuzione della palla, ma deve fare esperienze per arrivare al top".

"Ero contrario alla cessione di Mandas"

Prima della partita, l'allenatore della Lazio aveva nemmeno troppo velatamente criticato la scelta di cedere Mandas che ha portato all'esordio del giovanissimo Motta a causa dell'infortunio di Provedel: "Sicuramente l'assenza di Provedel è un'assenza grave, io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas, però mi è arrivato un ragazzo giovane che ha delle qualità e vediamolo in campo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Bisseck: "Due derby persi ma Scudetto? Firmo"

inter

Durante l'evento "Amici dei Bambini", Yann Bisseck è tornato sul derby perso dall'Inter domenica...

Dove vedere Lazio-Sassuolo

guida tv

La partita Lazio-Sassuolo della 28^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 9 marzo alle ore 20.45 e...

Risentimento muscolare, Calha salta l'Atalanta

INTER

Dopo aver saltato il derby, il centrocampista turco è stato sottoposto a risonanza magnetica...

Chivu: "Siamo ancora a +7. Rigore? No comment"

INTER

Nerazzurri sconfitti nel derby dopo 15 turni imbattuti in campionato. Ne ha parlato Cristian...

Allegri: "Vittoria da Champions, Inter favorita"

milan

L'allenatore del Milan analizza il successo sull'Inter e le possibilità di riaprire la corsa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE