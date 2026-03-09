L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Sassuolo: "Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto una grande partita e il successo credo sia meritato. Il nostro atteggiamento è sempre positivo nonostante le infinite assenze". Sul futuro: "Non lo so, a fine campionato ci riuniremo, ma questa rosa va rinforzata per essere all'altezza della storia della Lazio" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' ovviamente soddisfatto Maurizio Sarri per la vittoria, in extremis, ottenuta contro il Sassuolo nel recupero grazie al gol di Marusic: "I ragazzi sono stati bravissimi perché oltre alle varie assenze abbiamo dovuto rinunciare anche a Romagnoli e Cataldi e li la squadra ha fatto una gara di grande cuore e ha vinto la partita e credo che il successo sia meritato - dice - L'atteggiamento nostro è sempre positivo nonostante le difficoltà infinite che affrontiamo e che non sono ancora sono finite come dimostra l'assenza dei tifosi che per un calciatore credo sia avvilente". Come si riportano i tifosi allo stadio? "Non so come si riportano i tifosi, forse la società deve prendere delle iniziative per portarli allo stadio, la società ha il polso della situazione e sa meglio di me cosa si potrebbe fare e come potrebbe intervenire, io non lo so". Sul futuro: "Non lo so, appena finirà il campionato ci riuniremo, certamente per essere all'altezza della Lazio, questa rosa va rinforzata".

"Motta? Buona gara, deve fare esperienza per arrivare al top" In conferenza stampa Sarri ha anche analizzato le condizioni di Cataldi e Romagnoli: "Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio e lo valuteremo domani. Romagnoli ha avuto la stessa cosa, ma è dovuto a un colpo subito con l'Atalanta mercoledì, l'ematoma era in gran parte rientrato ma evidentemente c'è stato qualcosa". Rispetto alla prova, con esordio in Serie A, di Edoardo Motta: "Motta ha fatto una buona partita, ha avuto solo un'incertezza ma ha fatto anche due buone parate. Può migliorare nella distribuzione della palla, ma deve fare esperienze per arrivare al top".