Bisseck: "Due derby persi ma Scudetto? Firmo"

Bisseck: "Perdere due derby ma vincere lo Scudetto? Firmo"inter
Durante l'evento "Amici dei Bambini", organizzato dalla Us Aldini, Yann Bisseck è tornato sul derby perso dall'Inter domenica 8 marzo e ha mostrato fiducia per quanto riguarda il discorso Scudetto. Il difensore tedesco ha parlato anche del suo futuro in nerazzurro
Sul palco dell'evento "Amici dei Bambini", in cui ha ricevuto un premio, Yann Bisseck ha parlato del derby tra Milan e Inter, giocato domenica 8 marzo e vinto 1-0 dai rossoneri con gol di Estupinan. Il difensore tedesco ha chiarito, nonostante l'importanza della stracittadina, che la priorità sua e dell'Inter è lo Scudetto: "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare“. Interrogato sul suo futuro, Bisseck ha spento qualsiasi sirena di mercato: "Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter“.