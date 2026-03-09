Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bisseck: "Perdere due derby ma vincere lo Scudetto? Firmo"

inter
©Ansa

Durante l'evento "Amici dei Bambini", organizzato dalla Us Aldini, Yann Bisseck è tornato sul derby perso dall'Inter domenica 8 marzo e ha mostrato fiducia per quanto riguarda il discorso Scudetto. Il difensore tedesco ha parlato anche del suo futuro in nerazzurro

LOTTA SCUDETTO, I CALENDARI DI INTER E MILAN

Sul palco dell'evento "Amici dei Bambini", in cui ha ricevuto un premio, Yann Bisseck ha parlato del derby tra Milan e Inter, giocato domenica 8 marzo e vinto 1-0 dai rossoneri con gol di Estupinan. Il difensore tedesco ha chiarito, nonostante l'importanza della stracittadina, che la priorità sua e dell'Inter è lo Scudetto: "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare“. Interrogato sul suo futuro, Bisseck ha spento qualsiasi sirena di mercato: "Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter“.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Bisseck: "Due derby persi ma Scudetto? Firmo"

inter

Durante l'evento "Amici dei Bambini", Yann Bisseck è tornato sul derby perso dall'Inter domenica...

Dove vedere Lazio-Sassuolo

guida tv

La partita Lazio-Sassuolo della 28^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 9 marzo alle ore 20.45 e...

Risentimento muscolare, Calha salta l'Atalanta

INTER

Dopo aver saltato il derby, il centrocampista turco è stato sottoposto a risonanza magnetica...

Chivu: "Siamo ancora a +7. Rigore? No comment"

INTER

Nerazzurri sconfitti nel derby dopo 15 turni imbattuti in campionato. Ne ha parlato Cristian...

Allegri: "Vittoria da Champions, Inter favorita"

milan

L'allenatore del Milan analizza il successo sull'Inter e le possibilità di riaprire la corsa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE