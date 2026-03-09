Bisseck: "Due derby persi ma Scudetto? Firmo"

Sul palco dell'evento "Amici dei Bambini", in cui ha ricevuto un premio, Yann Bisseck ha parlato del derby tra Milan e Inter, giocato domenica 8 marzo e vinto 1-0 dai rossoneri con gol di Estupinan. Il difensore tedesco ha chiarito, nonostante l'importanza della stracittadina, che la priorità sua e dell'Inter è lo Scudetto: "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare“. Interrogato sul suo futuro, Bisseck ha spento qualsiasi sirena di mercato: "Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter“.