La partita Lazio-Sassuolo, valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 9 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Petrucci e Marina Presello. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo.

I numeri di Lazio e Sassuolo

Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, il Sassuolo potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2015/16. La Lazio è rimasta imbattuta in nove delle 11 gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (7V, 2N), l'ultima vittoria dei neroverdi in trasferta contro i biancocelesti in campionato risale all'11 luglio 2020. Nel 2026 la Lazio ha guadagnato 10 punti in 10 partite di campionato (2V, 4N, 4P): solo Hellas Verona, Cremonese (entrambe tre), Pisa (quattro) e Lecce (otto) hanno ottenuto meno punti nel nuovo anno solare in Serie A (a quota 10 anche il Torino). La Lazio non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta dal settembre 2001. La Lazio ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (3N, 3P): 3-2 contro il Genoa lo scorso 30 gennaio. Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato (1P), tra cui tutte le tre più recenti; i neroverdi potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2023. Dopo i successi fuori casa contro Pisa e Udinese, il Sassuolo potrebbe vincere almeno tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).