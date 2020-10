Piotr Zielinski ed Elif Elmas sono risultati negativi all’ultimo tampone svolto dalla squadra per il coronavirus. L’ha comunicato il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali. Tre settimane dopo, dunque, i due calciatori stanno per completare il percorso di guarigione. Erano stati trovati positivi rispettivamente lo scorso 2 e 3 ottobre, contagi che avevano convinto le Asl del capoluogo campano ad evitare che la squadra partisse per Torino, dove avrebbe dovuto affrontare la Juventus, per limitare la possibile diffusione del virus.