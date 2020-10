In Italia 19.644 nuovi casi e 151 morti

Dpcm, per ora resta stop alle 18 per locali anche di domenica

L'ultima novità del Dpcm che dovrebbe varare il governo domani sulle misure anti-Covid riguarda la domenica. In un primo momento si prevedeva lo stop totale alle attività come bar e ristoranti. L'orientamento emerso - secondo quanto apprende l'AGI - è che non cambierà nulla tra giorni feriali e giorni festivi. Ovvero la serrata ci sarà alle 18, anche se le regioni sono contrarie e hanno chiesto la chiusura alle 23. Il braccio di ferro con i governatori è ancora in corso, ma dovrebbe essere confermato la prima bozza del Dpcm su questo punto