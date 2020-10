Il numero uno viola non ha dubbi sulla conferma di Iachini: "Sta guidando bene la squadra, con una media punti migliore rispetto all'anno scorso. Andiamo avanti così". Tre punti importanti anche per lo stesso allenatore: "I ragazzi ci tenevano a fare un regalo al presidente"

La Fiorentina ritrova la vittoria dopo oltre un mese. Un 3-2 sull'Udinese che restituisce fiducia anche a Beppe Iachini, dopo l'incontro avuto in settimana con Rocco Commisso. Il presidente viola, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, ha ribadito la propria fiducia nel suo allenatore: "In Italia ci sono tanti lavori fissi, è incredibile che dopo quattro partite si vogliano mandare via gli allenatori. Non ci sto a questa situazione, Iachini merita la mia fiducia perchè sta guidando bene la squadra. Siamo nella parte sinistra della classifica, con una media punti migliore dell'anno scorso e vogliamo andare avanti così. Non faccio mai promesse che non posso mantenere e così sarà".