Gattuso: "Io libero, rinnovo solo senza clausole"

Un derby sofferto, nel segno dei fratelli Insigne, con Petagna match winner inatteso. "Tanto palleggio sterile, ma alla fine siamo riusciti a metterli in difficoltà", le dichiarazioni di Gennaro Gattuso al termine di Napoli-Benevento. Con la questione rinnovo al centro del postpartita: "Le clausole le vuole il presidente per tutelarsi", spiega l'allenatore. "Ma faccio fatica ad accettarle: sono fatto all'antica e voglio essere libero per poter lavorare con continuità. Anche se qui sto benissimo e amo questa squadra". Napoli sottotono, ma vincente. "Nel primo tempo eravamo sempre lunghi, abbiamo regalato tanti palloni e ci siamo mossi poco senza palla", l'analisi del match. "Molto meglio nella ripresa, dove abbiamo avuto un fraseggio veloce e li abbiamo messi in grande difficoltà".