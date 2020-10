Le scelte di formazione, Napoli: dopo il ko in Europa League, Gattuso prova a schierare la miglior formazione possibile per ritrovare i tre punti in campionato. Torna dal 1' Lorenzo Insigne nel tridente con Lozano e Mertens dietro Osimhen. Mario Rui preferito a Hysaj in difesa. In porta c'è Meret