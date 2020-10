La quinta giornata di Serie A si chiude col posticipo di San Siro, lunedì 26 ottobre (diretta Sky Sport). Il Milan capolista affronta la Roma di Dzeko con Zlatan Ibrahimovic terminale offensivo, supportato a sorpresa da Calhanoglu, recuperato a tempo di record. Avrebbe dovuto saltare 3 partite per un fastidioso infortunio alla caviglia ma dopo non esserci stato a Glasgow ha fatto di tutto per rientrare alla svelta. Il turco ci sarà. Fonseca invece recupera Mancini per la difesa, ma non Smalling.