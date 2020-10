Due nuovi casi di coronavirus tra i calciatori rossoneri: Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge sono infatti risultati positivi al giro di tamponi effettuato dalla squadra nella serata di domenica. Oltre a loro, sono risultati positivi al Covid-19 anche tre componenti del gruppo squadra. "AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività", si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Milan.

La ricostruzione

Domenica Pioli aveva dato alla squadra la facoltà di scegliere se rimanere in ritiro a Milanello o se far rientro nelle proprie abitazioni: i giocatori, prima di lasciare il centro sportivo rossonero, si sono sottoposti a un giro di tamponi dai quali è emersa la positività di Donnarumma e Hauge. Questa mattina tutto il gruppo rossonero – eccezion fatta per i due positivi, subito in quarantena – è stato richiamato a Milanello ed è entrato nella cosiddetta "bolla" che limita i contatti con l’esterno. Il gruppo nella mattinata di oggi (lunedì) si è sottoposto a un nuovo giro di tamponi rapidi che ha dato esito negativo per tutti.