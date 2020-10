Fonseca: "Abbiamo creato un’identità forte"

Le pretendenti al titolo, però, restano sempre le stesse. "Inter e Juventus sono le favorite, poi le altre possono fare un bel campionato" ha detto il portoghese che in questo novero di squadre inserisce giallorossi e rossoneri. Proprio sugli uomini di Pioli si esprime così: "Sono in un grande momento e l'allenatore sta facendo un buon lavoro, ma anche noi siamo lo siamo. La Roma dimostrerà che giocherà per vincere".

"Non è una partita contro Ibra, ma contro il Milan"

Il pericolo numero, poi, resta Ibrahimovic, ma Fonseca in conferenza è stato chiaro: "Non è una partita contro Zlatan, ma contro il Milan. Non preparo le gare pensando a un solo giocatore". E il paragone con Dzeko non lo fa: "Ibra sicuramente è un grande professionista se no non giocherebbe così a 39 anni, ma non lavoro tutti i giorni con lui. Posso dire che Edin è importante per noi ed è motivato".