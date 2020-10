Inter, Gagliardini e Radu negativi al tampone

Buone notizie in casa Inter. Roberto Gagliardini e Ionut Radu si sono negativizzati: è quanto emerge dall'ultimo ciclo di tamponi per il coronavirus sostenuto dal gruppo squadra. Ora il centrocampista della Nazionale e il vice di Handanovic seguiranno l'iter medico previsto dal protocollo prima di tornare in campo: non saranno ancora disponibili per la sfida di Champions in programma martedì contro lo Shakhtar, l'obiettivo dei nerazzurri è fare in modo che siano in panchina sabato contro il Parma.