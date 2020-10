Milan-Roma, dove vedere la partita in tv

Il Milan per dare seguito al periodo straordinario di forma e continuare il cammino in testa al campionato. La Roma per provare a raggiungere il terzo successo consecutivo in Serie A e per rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Spettacolo assicurato a San Siro, dove nel Monday night va in scena il big match della 5^ giornata tra le squadre di Pioli e Fonseca.