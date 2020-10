Con il successo in Europa League i rossoneri hanno portato a 21 la striscia di risultati utili consecutivi. Tutti i numeri degli uomini di Pioli, che ha plasmato una "squadra non normale" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Al termine della gara di Europa League a Glasgow contro il Celtic la soddisfazione in casa Milan era evidente. Un 3-1 in trasferta conquistato grazie a una vera e propria prova di maturità da parte di una squadra che, arrivata al ventunesimo risultato utile consecutivo, sembra essere diventata una macchina perfetta. Merito soprattutto di Stefano Pioli, che ha elogiato i suoi con parole chiare: "Abbiamo giocato con qualità e personalità - ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport -, dopo una vittoria come quella arrivata nel derby poteva esserci un calo di motivazioni, invece a noi non è successo e abbiamo avuto il giusto approccio. Era molto importante dimostrare di non essere una squadra normale: lo abbiamo fatto". Parole forti che trovano totale riscontro nei numeri.

I numeri del Milan HIGHLIGHTS Il Milan non si ferma più, batte il Celtic 3-1 Proprio così, perché lo score dei rossoneri dopo il lockdown è straordinario. Il Milan, infatti, non perde dallo scorso 8 marzo (ko in campionato a San Siro contro il Genoa 1-2) e con la vittoria di Glasgow - come già precisato - la striscia di risultati utili consecutivi è arrivata a quota 21. In queste partite sono arrivate ben 17 vittorie e appena 4 pareggi (contro Juventus, Spal, Napoli e Atalanta), per una media punti di 2,62 a gara. Importante anche il dato relativo ai gol: 54 quelli fatti, 19 quelli subiti.

Stagione d'oro IL PERSONAGGIO Gol contro e gol per il Milan: un mese di Hauge Nella stagione in corso, poi, il cammino del Milan - attualmente a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A - è stato impeccabile. I rossoneri hanno vinto tutte e 8 le gare disputate (considerando anche il successo ai rigori contro il Rio Ave nei playoff di Europa League), segnando 19 gol (2,4 a partita) e subendone appena 6 (0,28 a partita). Inoltre nel Milan sono andati a segno 10 giocatori diversi in tutte le competizioni, più di ogni altra squadra italiana, segno di come tutti - o quasi - gli uomini a disposizione di Pioli rivestano un ruolo determinante nella rosa. Sui 27 totali (compresi i 3 portieri), l'allenatore ha infatti già mandato in campo 22 giocatori (21 su 24 di movimento): oltre ai due portieri Tatarusanu e Antonio Donnarumma, gli unici a non aver ancora avuto minutaggio sono stati Conti, Musacchio e Kalulu.