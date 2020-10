Serie A, il calendario del prossimo turno

Si parte con Crotone-Atalanta, il 31 ottobre in campo anche l'Inter contro il Parma. Poi sei gare la domenica: trasferte bianconere per Milan e Juventus, in serata spicca il Derby della Lanterna. Lunedì Verona-Benevento chiude la 6^ giornata. Il programma completo

La 5^ giornata di Serie A terminerà domani con il big match tra Milan e Roma. Ma tutte le altre squadre possono già guardare al prossimo weekend: 6^ giornata al via allo stadio Scida, dove il Crotone ospiterà l'Atalanta. Poi Inter-Parma e sabato sera con Bologna-Cagliari. Domenica 1 novembre il lunch match delle 12:30 è fra Udinese e Milan, alle 15 in campo Juventus e Lazio mentre alle 18 c'è Roma-Fiorentina. Poi fari puntati su Genova, dove alle 20:45 Sampdoria e Genoa scenderanno in campo per il Derby della Lanterna. Lunedì sera il posticipo tra Verona e Benevento. Di seguito il programma completo.