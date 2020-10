Milan Skriniar è tornato in Italia dopo ventuno giorni di quarantena in Slovacchia. Il difensore centrale nerazzurro era risultato positivo nei test svolti in nazionale durante la sosta del campionato a inizio ottobre. Ora il prossimo step è il tampone appena svolto: lo slovacco ne sta attendendo l'esito che, se negativo, restituirebbe a Conte una pedina fondamentale per la stagione. Difficile comunque la sua presenza in campo già nel weekend di campionato in arrivo (l'Inter giocherà sabato alle 18 contro il Parma), ma i nerazzurri (pur sempre tenendo in considerazione il suo stato di forma fisico che andrà valutato) puntano sul suo rientro soprattutto per la Champions League, in vista della fondamentale doppia sfida qualificazione contro il Real Madrid. A seguito della positività al virus e della quarantena in Slovacchia, Skriniar ha saltato quattro partite: il derby col Milan, la sfida di campionato col Genoa e i due match europei contro Borussia Mönchengladbach e Shakhtar.