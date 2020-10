L’allenatore dell’Inter ha pubblicato un’immagine su Instagram del suo ufficio. L’ha definita "la sua seconda casa": è qui che prepara le partite dei nerazzurri, come si vede dal fascicolo sul Parma (prossimo avversario in campionato) sulla scrivania

Una lavagna di carta, un paio invece di quelle magnetiche, attaccate al muro. Ma tutta l'attenzione, se si entra nell'ufficio di Antonio Conte, viene catturata da un tappeto verde come quello del Subbuteo al centro della stanza, dove con ogni probabilità l'allenatore studia le situazioni di gioco. A svelare com'è fatta la stanza è proprio Conte, che ha pubblicato un'immagine su Instagram. La foto è stata scattata da dietro la scrivania, su cui sono poggiati fogli e fascicoli, tra cui un'analisi del Parma, prossimo avversario dell'Inter in campionato (sabato 31 ottobre, ore 18:00). "Il mio ufficio... La mia seconda casa! At work" ha scritto l'allenatore come didascalia della foto.