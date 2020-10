Cristiano Ronaldo è risultato negativo al tampone per il Covid-19: la notizia tanto attesa in casa Juventus è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì. Il campione portoghese torna dunque a disposizione di Andrea Pirlo, che potrebbe già utilizzarlo per la prossima gara di campionato contro lo Spezia. Il calciatore, prima di poter scendere nuovamente in campo, si dovrà sottoporre alla visita di idoneità medico-sportiva che dovrà attestare la sua effettiva guarigione. Esame che però sembra essere soltanto una formalità, con il portoghese che non vede l'ora di rientrare e giocare dal primo minuto sul campo neutro di Cesena, domenica alle ore 15.