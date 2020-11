Al "Manuzzi" di Cesena lo Spezia ospita la Juve, reduce dal pari col Verona e dal ko in Champions. Pirlo conferma le parole della vigilia e lascia in panchina il rientrante Ronaldo: giocano Dybala e Morata. A centrocampo gioca McKennie come esterno e non Kulusevski, con Chiesa sull'altro lato. Italiano sceglie Farias nel tridente d'attacco completato da Verde e Nzola. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD