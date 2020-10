Buone notizie in casa Milan : Gianluigi Donnarumma , Matteo Gabbia e Jens Petter Hauge sono risultati tutti negativi all'ultimo tampone per il coronavirus. Lo rende noto il club rossonero con un comunicato ufficiale. Nella giornata di sabato il difensore si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l'attività sportiva, così come il portiere e l'attaccante che sono sempre rimasti asintomatici. Informata l'ATS, i tre giocatori sono autorizz ati a riprendere gli allenamenti.

Quando torneranno a disposizione

Il Milan avrà più di 24 ore, prima del prossimo match, per ottenere il via libera medico formale previsto dal protocollo. Pioli può dunque contare su alcuni rinforzi ormai inaspettati per la trasferta di Udine, in programma domenica alle 12:30. Salvo sorprese a questo punto, contro i bianconeri in porta ci sarà Donnarumma.