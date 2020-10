Mertens a Diego: “Scusa per i gol, te il migliore"

"Auguri Diego! Ti chiedo scusa se ho fatto più gol di te, ma tu resti sempre il più importante. Auguri ancora, ti voglio bene". È questo lo speciale messaggio che Dries Mertens, in un'intervista a Sky Sport, ha voluto mandare a Diego Armando Maradona nel giorno del suo 60° compleanno. Con 127 gol realizzi con la maglia azzurra, l'attaccante belga è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli, superando proprio Maradona (115 reti) e Hamsik (121) nella speciale classifica: "Quando ho firmato per il Napoli non pensavo mai di riuscire in questo, anche perché non hai mai giocato da attaccante puro. Sono venuto qui per giocare e dare il massimo e ancora oggi sto facendo questo", le parole di Mertens.