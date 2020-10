Nel giorno del suo 60° compleanno, il Pibe de Oro ha scritto una lettera al Corriere dello Sport: "Come regalo vorrei che questa pandemia terminasse e che Gimnasia e Napoli vincessero un altro scudetto. Seguo Gattuso, mi piace la sua grinta e il suo calcio" "AUGURI DIEGO", GLI SPECIALI SKY SUL COMPLEANNO DI MARADONA

60 volte Diego Armando Maradona. Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, il Pibe de Oro ha scritto di proprio pugno una lettera al Corriere dello Sport ringraziando tutti per l’affetto ricevuto: "Gracias, amigos. Grazie a tutti. Grazie per gli auguri, per la vicinanza e per l'affetto che continuate a mostrarmi. Mi danno forza e sensazioni positive, cose che in tempi di grande paura per la salute di tutti e di grandi sofferenze economiche per tanti sono assai preziose. Sessant’anni, sì. Sono pochi o sono tanti? Devo cominciare a sentirmi pure io un po' vecchietto, oppure no? Beh, l’ammetto, me lo sono chiesto. Ma non so darmi una risposta".

"Non ho rimpianti. Se ho fatto del male, l'ho fatto solo a me stesso" vedi anche Porrà racconta Maradona: "Il più umano degli Dei" Maradona ripercorre poi alcune tappe vissute nei suoi primi sessant’anni: "Se penso, se ragiono, se mi fido della mia voglia di futuro sono pochi perché pensavo e ragionavo così anche quando di anni ne avevo la metà. Se invece penso di fare una corsa, uno scatto, beh, allora mi sembrano tanti. Ma so di chi è la colpa: di tutto quel cortisone che per anni e anni mi è entrato nella schiena, nelle ginocchia e nelle caviglie per essere in campo sempre e comunque. Perché la gente così voleva; perche? lo pretendevano gli incassi; perché vincere ad ogni costo una partita era l’unica cosa che contava. Ma sia chiaro: non maledico quei tempi. Non credo che a sessant’anni sia già tempo di bilanci, ma non rinnego nulla di quel che è stato e di quel che ho fatto. Non ho rimpianti. Non voglio averne. Certo, so di non aver fatto sempre cose giuste, ma se ho fatto del male, l’ho già detto, l’ho fatto solo a me stesso, non agli altri. Però da una quindicina di anni ho imparato a volermi più bene e ora sono felice".