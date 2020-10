21/21

1) AMAD DIALLO (ATALANTA)



Nuovo valore di mercato: 15 mln € (+15)



L'attaccante nerazzurro, promosso in questa stagione dall'Under19, vede la sua quotazione salire di colpo a 15 milioni: nessuno come lui in Serie A. E non è tutto: perché l'Atalanta ha già chiuso l'affare con il Manchester United, con il 18enne che da gennaio passerà ai Red Devils. Operazione da circa 40 milioni, tra parte fissa, bonus e percentuale sulla eventuale futura rivendita