L'ad nerazzurro sul calendario e gli impegni con le Nazionali: "Non voglio boicottare le manifestazioni, dico solo che un giocatore per rispondere alle convocazioni deve essere in una condizione psico-fisica idonea. Vogliamo più rispetto per i club. Gli allenatori non sono mai in grado di fare le formazioni anticipatamente"

"Non voglio boicottare le manifestazioni, dico però che un giocatore per rispondere alle convocazioni delle Nazionali deve essere in una condizione psico-fisica idonea per farlo. Quando si manda un giocatore, se è già affaticato è evidente che rimanga a casa per il bene di tutti". Parola di Beppe Marotta nel prepartita di Inter-Parma. L'amministratore delegato del club nerazzurro ha chiesto "che ci sia maggior rispetto per i club". A precisa domanda sulla possibilità che l'Inter non invii qualche giocatore in Nazionale nella prossima sessione di impegni, a metà novembre, Marotta ha risposto che "è una situazione che affronteremo con lucidità. Dobbiamo rispondere ai molto impegni ufficiali che abbiamo e mi sembra giusto che anche le Federazioni ci vengano incontro. Con una precisazione: "Questo malumore c'è nei vari club. Siamo davanti ad una situazione anomala, abbiamo già un grande impedimento che è il Covid, sta a tutti applicare buon senso".