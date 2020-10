Reduci dagli impegni infrasettimanali, con il Crotone eliminato dalla Coppa Italia e l'Atalanta che ha rimontato l'Ajax in Champions, le squadre di Stroppa e Gasperini aprono la sesta giornata di A: diretta su Sky Sport Serie A (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), oggi alle 15

La sesta giornata di A si apre (sabato alle 15) con la sfida tra due squadre reduci da un ko in campionato: ma se l'Atalanta, dopo il 3-1 incassato contro la Sampdoria, è riuscita parzialmente a cancellare l'amarezza con la buona prova in Champions (2-2 in rimonta contro l'Ajax), il Crotone dopo la sconfitta di Cagliari (4-2) ha perso anche contro la Spal, ai rigori, nel terzo turno di Coppa Italia, venendo eliminato.

Crotone, Molina positivo al Covid

Protagonista della gara di Coppa Italia con la Spal, nel bene e nel male, Luca Cigarini, con un penalty realizzato nell'1-1 che porta la sfida ai rigori e un altro, l'ultimo della sequenza, sbagliato e decisivo per l'eliminazione: contro l'Atalanta il regista non ci sarà e salterà dunque la partita dell'ex, squalificato dopo il rosso rimediato contro un'altra sua ex, il Cagliari. Considerando poi la positività di Molina al Covid, appena emersa, Stroppa deve rivedere il suo centrocampo, confermando il solo Benali. Si rivede Petriccione, con lui Vulic, sulle fasce confermati Reca e Pedro Pereira. In difesa Luperto dovrebbe vincere il ballottaggio con Cuomo, con Marrone centrale e Magallan a completare il terzetto. In attacco ancora Messias accanto a Simy, con Riviere out per una lesione muscolare.





CROTONE (3-5-2) Probabile formazione: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Petriccione, Vulic, Benali, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa