Percassi: "Champions non tolga concentrazione"

"La Champions non sia una distrazione"

IL PROGRAMMA

Serie A, la presentazione della 6^ giornata

Percassi non vuole che gli impegni in Champions League possano distrarre la squadra: "Con l’Ajax abbiamo vissuto emozioni infinite - ha proseguito l'amministratore delegato nerazzurro -, è un peccato non poterle vivere davanti ai nostri tifosi. Lo stesso sarà il prossimo martedì contro il Liverpool. In ogni caso la Champions è uno stimolo per continuare a crescere, un'aggiunta che non deve togliere concentrazione e attenzione alla Serie A. In questa stagione non c'è stato il ritiro e i giocatori nuovi hanno bisogno di un periodo di ambientamento. Tutto è accelerato da un calendario fitto, ma in questo senso Gasperini è una garanzia".