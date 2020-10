Da un lato, una Sampdoria in fiducia dopo le tre vittorie consecutive. Dall’altro, un Genoa che ha bisogno di prendere quota. È già tempo del derby di Genova (domenica sera, ore 20:45 su Sky Sport Uno) e Keita Balde ne ha parlato così nell’intervista rilasciata a Sky Sport: "Mi aspetto una partita calda, loro saranno carichi e ci aspetteranno, ma abbiamo i giocatori giusti e la personalità per affrontare nel modo migliore questo derby e portarlo a casa. Mi hanno detto che è una partita molto sentita in città, ne ho sentito parlare molto, me l’hanno descritto come uno dei migliori derby d’Italia e sono felice di poterne giocare uno. Non ci sono favoriti, si azzera tutto: può vincere chiunque. I derby che ho giocato in Italia sono stati tutti di alto livello e questo non è da meno" ha detto l’attaccante blucerchiato. Il suo arrivo alla Samp è coinciso con la positività al Covid-19: "Siamo giovani e atleti, fortunatamente non abbiamo grandi problemi di salute relativi al virus, ma comunque bisogna proteggersi e seguire le indicazioni che ci vengono date. Soltanto così potremo stare meglio e questo periodo da dimenticare potrà finire presto".