Il derby di Genova chiude la domenica di campionato. Nella Samp non ce la fa dal 1' Candreva (comunque in panchina): titolare Jankto sulla destra. Ramirez dietro a Quagliarella in attacco. Maran cambia sistema e passa al 4321: Pandev e Zajc a supporto di Scamacca. Conferma per il classe 2001 Rovella a centrocampo. Diretta su Sky Sport Serie A dalle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD