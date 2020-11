Le parole dell'allenatore neroverde dopo il successo di Napoli: "Ero convinto di poter vincere, i ragazzi sembrava non mi credessero ma io non vendo fumo. Spero che questa vittoria ci convinca ancor di più di essere forti. Non si sa mai cosa serve per vincere ma almeno, se dobbiamo perdere, possiamo scegliere come farlo e preferisco farlo giocando. Maxime Lopez? Scelto perché sa giocare a calcio, si abbina bene con Locatelli"

Il Sassuolo non si ferma e vince anche al San Paolo: 0-2 al Napoli e secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista Milan. Un'altra grande prestazione della squadra neroverde, nonostante le pesanti assenze di Djuricic, Berardi e Caputo. Questo il commento di Roberto De Zerbi: "Negli ultimi due giorni, quando dicevo alla squadra che eravamo forti ugualmente, anche con le assenze, li guardavo e pareva non mi credessero – le sue parole a Sky Sport – Li ho fermati, gli ho detto che io non vendo fumo e che quando parlo sono convinto delle cose che dico, così com'ero convinto di poter vincere a Napoli. Spero che questa sia l'ennesima prova per convincere loro della qualità che hanno. Non si sa mai cosa serve per vincere ma almeno, se dobbiamo perdere, possiamo scegliere come farlo e quindi preferisco farlo giocando. Col Napoli ho abbassato un po' la pressione perché, quando di fronte hai Osimhen, non puoi avere 50-60 metri dietro, significa non rispettare Chiriches e Ferrari. Non tutti i giocatori sono uguali e noi dobbiamo essere capaci di giocare in più modi".