Napoli-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Scontro diretto ad alta quota, al San Paolo: si sfidano le due seconde alle spalle del Milan. La squadra di De Zerbi è il miglior attacco del campionato, gli azzurri hanno solo due gol in meno. Diretta su Sky Sport 253 (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Al San Paolo si sfidano due delle squadre più in forma della Serie A. Entrambe al secondo posto con 11 punti, dietro soltanto al Milan capolista, Napoli e Sassuolo sono pronte a dare spettacolo: sono infatti rispettivamente il terzo (14) e il primo attacco (16) del campionato. La partita sarà diretta dall'arbitro internazionale Maurizio Mariani della sezione di Aprilia; Di Iorio e Scatragli gli assistenti, Pezzuto il quarto uomo. Al VAR ci saranno Fourneau e De Meo.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv

vedi anche

Napoli-Sassuolo, Caputo in dubbio: le probabili

La sfida tra Napoli e Sassuolo, valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta da Sky alle ore 18:00 sui canali Sky Sport 253 (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca sarà di Dario Massara col commento tecnico di Luca Pellegrini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini. Per Diretta Gol la telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni.