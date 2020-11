L'allenatore bianconero dopo il poker contro lo Spezia: "Buona gara, ma abbiamo ancora bisogno di tempo per assimiliare ciò che proviamo in settimana. Ronaldo e Dybala insieme in Champions? Cristiano viene da 20 giorni di inattività, Paulo sta iniziando a crescere: è ancora presto" GLI HIGHLIGHTS DI SPEZIA-JUVE

45 minuti complicati, poi la mossa CR7 e Juve a valanga. "Abbiamo giocato una buona partita", le dichiarazioni di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport al termine del 4-1 in casa dello Spezia. "Avremmo dovuto essere più cattivi nel primo tempo, ma nella ripresa siamo entrati bene in campo e Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano". Come l'ha vinta la Juve? "Ho fatto dei cambi soltanto per l'atteggiamento aggressivo dello Spezia", spiega l'allenatore bianconero. "Loro avevano tre centrocampisti, quindi ho abbassato Arthur per dargli più libertà. abbassando Arthur perché loro avevano tre centrocampisti. Così aveva più libertà".