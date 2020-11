Il fuoriclasse portoghese dopo la doppietta contro lo Spezia: "La questione tamponi? No comment. Conta solo una cosa: Cristiano is back"

E alla fine arriva lui. Contro lo Spezia, Juve in difficoltà per un tempo. Poi al 56' entra Cristiano Ronaldo, dopo l'assenza per coronavirus: uno-due micidiale, poker banconero. "CR7 is back", sorride il portoghese nel postpartita ai microfoni di Sky Sport. Due gol anche per archiviare il polverone mediatico provocato da un suo infelice commento sui social ("il tampone è una str...a") e successivamente rimosso. "Non ne voglio parlare", taglia corto Cristiano. "La cosa importante è che sono tornato e che abbiamo vinto".